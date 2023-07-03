Он подчеркнул, что не нужно путать обязанности и права.

Адвокат Ростислав Кравец прокомментировал принятые Радой изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые касаются обязательства содержать родственников с инвалидностью.

В своем YouTube-канале юрист рассказал, что этот документ уже был подписан президентом Украины и вступил в силу. Он обратил внимание, что военнообязанный не будет иметь право на отсрочку, если он имеет родственников с инвалидностью, когда есть другие лица, которые по закону обязаны их содержать.

"Что же у нас говорит этот закон? Все эти обязанности у нас прописаны в Семейном кодексе. Не надо путать обязанности и права", - подчеркивает Кравец.

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Он отметил, что в Семейном кодексе есть несколько статей, например, глава 9 "Права и обязанности супругов по содержанию". Во всех этих статьях право на содержание имеет тот из супругов, который является нетрудоспособным, нуждается в материальной помощи при условии, что второй из супругов может оказывать материальную помощь.

"В статьях семейного кодекса указано, что обязанность содержания возникает только в случае необходимости и материальной способности лица содержать лицо с инвалидностью. Это касается и внуков, это касается и взаимных обязанностей и супругов, и детей", - говорит адвокат.

Он подчеркнул, что не нужно путать право и обязанность: обязанность возникает только по решению суда:

"Если такого решения суда нет у вас, то, соответственно, и обязать вас никто не может. Поэтому даже если вы имеете двух военнообязанных сыновей, то оба из этих сыновей имеют право на отсрочку от мобилизации в случае, если у родителей или у жены есть инвалидность".

Юрист добавил, что такие изменения не внесены в Закон "Об обязанности и военной службе" (ст. 26). "Именно наличие родителей с инвалидностью I и II группы и жены является основанием для освобождения от службы. Поэтому в принципе никакого смысла в этих изменениях нет", - говорит он.

Расширение мобилизационного перечня в Украине

28 июня 2023 года Верховная Рада приняла закон № 9342, в котором говорится об отмене права на отсрочку от мобилизации тем, кто имеет родственников с инвалидностью.

Ранее отсрочку от мобилизации можно было получить при условиях, что у военнообязанного есть родственник с инвалидностью I или II группы – жена/муж, родители жены/мужа.

Теперь не служить можно будет только в случае, если в семье больше нет других людей, способных содержать человека с инвалидностью.

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