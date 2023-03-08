Военнообязанных украинцев могут по возвращении домой привлечь к административной ответственности. Но есть и более суровое наказание.

Некоторые военнообязанные украинцы выехали за границу, поэтому возникает закономерный вопрос, что же их ждет в контексте мобилизации в Украине. При этом часть сограждан сбежала из страны незаконно.

Адвокат Екатерина Котенкова в YouTube "ЗнайUA" рассказала, что многие мужчины 18-60 лет не вернулись в Украину после 24 февраля 2022 года. Но для них, по ее словам, не предусмотрено жесткого наказания, только штраф.

"То есть военнообязанных граждан могут по возвращении домой привлечь к административной ответственности. В таких случаях предусмотрен штраф в размере от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн. но если станет известно, что мужчины нелегально пересекли границу, они дополнительно должны заплатить от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн", — пояснила Котенкова.

Видео дня

Но будет и уголовная ответственность. Ее могут применить в отношении украинцев, бежавших за границу после вручения подписанной ими повестки, им грозит от 3 до 5 лет заключения.

Могут ли военнообязанным украинцам вручать повестку за рубежом

В Украине в конце 2022-го года утвердили новые правила воинского учета, один из пунктов касается военнообязанных украинцев за рубежом. Адвокат Андрей Новак пояснил, что за границей никто не уполномочен вручать повестку, даже представители дипведомств.

По словам специалиста, вернуть военнообязанного в Украину невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: