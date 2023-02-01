Специалист подчеркнул, что за рубежом никто не уполномочен вручать повестку, даже представители дипведомств.

В Украине в конце 2022-го года утвердили новые правила воинского учета один из пунктов касается военнообязанных украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Поэтому адвокат Андрей Новак в интервью ТСН объяснил, могут ли этих людей принудительно вернуть в Украину из-за проведения в стране мобилизации.

По словам специалиста, за рубежом вручить повестку может только руководитель военкомата, и вернуть военнообязанного в Украину невозможно:

"За рубежом вручать повестки незаконно. Разве если руководитель военкомата лично поедет за границу и вручит повестку".

Новак подчеркнул, что за рубежом никто не уполномочен вручать повестку, даже представители дипведомств. Последние могут лишь оповещать граждан Украины о мобилизации и способствовать возвращению украинцев в родную страну.

И еще один момент: практически невозможно вернуть в Украину ее граждан, находящихся за рубежом. Это нельзя делать принудительно. Единственное законное основание - судебное решение в Украине о привлечении к уголовной ответственности.

"Но какая ответственность, если человеку не вручили повестку. За рубежом нет возможностей для вручения повесток", — подытожил адвокат.

Правила воинского учета в Украине 2023

В 2023 году в Украине утвердили новые правила воинского учета. Среди изменений:

на воинский учет начнут брать с 16 лет (раньше было с 17);

военнообязанные могут передавать данные военкоматам через "Дию";

принимать военнообязанного на работу или учебу смогут только после предоставления военного билета или после постановки на военный учет;

центры занятости будут передавать военкоматам информацию о безработных военнообязанных;

дипломатические ведомства будут способствовать возвращению в Украину военнообязанных, выехавших из страны после 24 февраля 2022 года.

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