В Украине в конце 2022-го года утвердили новые правила воинского учета один из пунктов касается военнообязанных украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Поэтому адвокат Андрей Новак в интервью ТСН объяснил, могут ли этих людей принудительно вернуть в Украину из-за проведения в стране мобилизации.
По словам специалиста, за рубежом вручить повестку может только руководитель военкомата, и вернуть военнообязанного в Украину невозможно:
"За рубежом вручать повестки незаконно. Разве если руководитель военкомата лично поедет за границу и вручит повестку".
Новак подчеркнул, что за рубежом никто не уполномочен вручать повестку, даже представители дипведомств. Последние могут лишь оповещать граждан Украины о мобилизации и способствовать возвращению украинцев в родную страну.
И еще один момент: практически невозможно вернуть в Украину ее граждан, находящихся за рубежом. Это нельзя делать принудительно. Единственное законное основание - судебное решение в Украине о привлечении к уголовной ответственности.
"Но какая ответственность, если человеку не вручили повестку. За рубежом нет возможностей для вручения повесток", — подытожил адвокат.
Правила воинского учета в Украине 2023
В 2023 году в Украине утвердили новые правила воинского учета. Среди изменений:
- на воинский учет начнут брать с 16 лет (раньше было с 17);
- военнообязанные могут передавать данные военкоматам через "Дию";
- принимать военнообязанного на работу или учебу смогут только после предоставления военного билета или после постановки на военный учет;
- центры занятости будут передавать военкоматам информацию о безработных военнообязанных;
- дипломатические ведомства будут способствовать возвращению в Украину военнообязанных, выехавших из страны после 24 февраля 2022 года.