Через приложение "Резерв+" сейчас свои данные обновили более 1,1 млн военнообязанных.

С 18 мая свои учетные данные за рубежом через приложение "Резерв+" обновили уже более 14 тыс. военнообязанных в 124 странах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Отмечается, что среди стран-лидеров - Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

"Наши граждане за рубежом также пользуются приложением для уточнения данных. Это маленький, но важный поступок для страны. Мы ценим это и продолжаем развивать удобные сервисы для всех - независимо от того, где они находятся", - заявила замминистра обороны Екатерина Черногоренко. Видео дня

Также она сообщила, что в целом через приложение "Резерв+" свои данные обновили по состоянию на сегодня более 1,1 млн военнообязанных. В то же время через ЦНАП - почти 55 тыс., а через ТЦК - около 38 тыс. граждан.

Мобилизация в Украине

18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Им предусмотрено, что военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет имеют 60 дней, чтобы обновить свои учетные данные. Сделать это можно в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, Центрах предоставления административных услуг или с помощью приложения "Резерв+", которое также запустили 18 мая.

Обновление военнообязанными данных через приложение "Резерв+" значительно разгружает работу ТЦК и СП и ЦПАУ. Информация, которая обновляется пользователем, поступает напрямую в государственный реестр военнообязанных "Оберіг".

В Минобороны заявили, что приложение "Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных военнообязанных украинцев, а в дальнейшем через приложение запланировано добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию.

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