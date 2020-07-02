Минюст ищет новый дом для львов и медведей, которых конфисковали через суд (видео)

Конечный срок обращения - 1 августа 2020 года.

На онлайн-аукционе OpenMarket - СЕТАМ начинают бесплатную передачу конфискованных животных.

Львы Риччи, Витольд и Багира, а также медведи Балу, Маша, Мальвина и Ганна ищут новые дома, говорится в сюжете ТСН.

Конечный срок обращения - 1 августа 2020 года.

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Согласно принятому на прошлой неделе постановлению Кабинета министров "О внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы", эти животные могут безвозмездно передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных.

Главное, чтобы зверям обеспечили нормальные условия. К тому животных, которых изымали у нерадивых хозяев, продавали с аукционов и очень часто они снова возвращались в тесные клетки без еды.

Как сообщал ранее УНИАН, в пригороде Киева, в городе Ворзель, люди заметили двух лосей, которые разгуливали по улицам рано утром. Местные жители сообщают, что достаточно часто видят здесь животных.

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