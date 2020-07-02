Под Києвом лосиха выгуливала детеныша по улицам города (фото)

Местные жители говорят, что животные гуляют по одному маршруту.

В пригороде Киева, в городе Ворзель, люди заметили двух лосей, которые разгуливали по улицам рано утром. Местные жители сообщают, что достаточно часто видят здесь животных.

Местные отмечают, что лоси ходят одним маршрутом. Как оказалось, это лосиха, которая выгуливала своего малыша, сообщает "Сегодня".

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"Лоси здесь часто переходят дорогу, но в одиночку. А в этот раз жители заметили сразу двух. Причем было это рано утром, когда на проезжей части было немного машин", – говорит местный житель Павел Коваленко.

Эколог Александр Соколенко, считает, что появление лосей на улицах Ворзеля – это хороший знак.

"Это очень необычно для города, чтобы лоси гуляли по улицам. Эти животные живут в глубине лесов – живут там и питаются растительностью. Сами по себе лоси – не социальные животные. Они избегают территорий, где находятся люди. Возможно, животные вышли из ближайшего лесного массива. А Ворзель, Буча, Тетерев – это территории, окруженные лесными массивами. Вероятнее всего лоси просто мигрировали в поисках пищи и в это время на улицах не было людей и машин, которые могли бы их напугать", – рассказал он.

Он отмечает, что такие вылазки лосей часто бывают и в Киеве.

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