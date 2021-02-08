В Киеве состоялась акция к Международному дню солидарности с Беларусью (фоторепортаж)

Сегодня исполняется полгода со дня начала протестов в Беларуси в связи с несогласием с результатами президентских выборов 9 августа.

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