Специалисты стараются как можно быстрее устранить проблему.

Вчера из-за повреждения внешних коммуникаций на станциях метро временно не работали комплексы самообслуживания. Уже сегодня произошли проблемы с оплатой проезда через "Киев Цифровой", сообщило КП "Киевский метрополитен".

"В метро временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой". Специалисты КП "Главный информационно-вычислительный центр" пытаются как можно быстрее решить вопрос", – говорится в сообщении.

Поэтому по состоянию на 17:00 доступны только такие способы оплаты как: транспортная карта, бесконтактная банковская карта, мобильные приложения ApplePay и Google Pay.

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Сбои в системе оплаты в киевском метро 20 июня - что сообщалось

В ночь на 20 июня в ряде областей Украины и в столице объявляли воздушную тревогу. Вокруг Киева этой было уничтожено почти 20 вражеских дронов. Их запускали несколькими волнами с разных направлений.

После атаки стало известно о повреждении внешних коммуникаций на станциях метро. Из-за этого определенное время не работали комплексы самообслуживания. Нормальную работу всех средств оплаты проезда и терминалов самообслуживания восстановили около 17 часов.

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