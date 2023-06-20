Временно не работают комплексы самообслуживания.

Из-за повреждения внешних коммуникаций на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Об этом в Facebook сообщило КП "Киевский метрополитен".

При этом отмечается, что специалисты работают над оперативным восстановлением работы оборудования.

В метрополитене отмечают, что оплатить проезд можно в настоящее время транспортной картой, qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев цифровой", бесконтактной банковской картой, мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

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Атака по Украине 20 июня - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в ряде областей и столице Украины объявлялась многочасовая воздушная тревога.

Россия атаковала Киев БпЛА. Вокруг Киева было уничтожено почти 20 дронов. В КГВА отметили, что по привычной для массированных нападений БПЛА тактике, дроны заходили на столицу волнами, курсами из разных направлений.

Также взрывы раздавались и во Львове. По данным местных властей, оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. К счастью, в результате прилета люди не пострадали, но произошел пожар.

Оккупанты атаковали и Запорожскую область, где целями стали коммуникации, сельскохозяйственное хозяйство и популярное место отдыха.

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