Уже три больницы в городе получают жизненно необходимый кислород по более эффективной схеме в автоматизированном режиме.

Группа "Метинвест" инвестировала в установку в городской больнице №4 в Мариуполе новой криогенной газораспределительной станции.

Благодаря этому в медучреждении удалось подключить 60 дополнительных кислородных точек для COVID-больных COVID-19. Аналогичные системы уже работают еще в двух больницах Мариуполя.

Такая установка в горбольнице №4 создает недельный запас жидкого кислорода. Так, заправлять бочку криосистемы нужно гораздо реже, чем баллоны с газообразным кислородом.

Читайте такжеБольницы Мариуполя полностью обеспечены кислородом для лечения пациентов с COVID-19 – врачиПо словам сотрудника МК "Азовсталь" (входит в группу "Метинвест") Евгения Рябова, за месяц работы новая система подачи кислорода хорошо показала себя в эксплуатации.

"Криостанция позволила медикам иметь большие запасы кислорода и избавила от необходимости частой замены баллонов", - отметил Рябов.

"С установкой автоматизированных кислородных криосистем нам удалось увеличить число кислородных точек вдвое, сделав кислородотерапию максимально доступной для больных коронавирусом", - заявил директор по персоналу и администрации "Азовстали" Иван Голтвенко.

С начала пандемии в 2020 году и до сегодня инвестиции "Метинвеста" в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры больниц в Мариуполе составили более 72 млн грн. Благодаря этому обустроили 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.

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Автор: Григорий Бондарь