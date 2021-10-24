Труханов в интервью cказал, что девиз работы городской власти: мир, развитие, сохранение интеркультурности и традиций.

За 7,5 лет городской власти Одессы удалось перейти от латания дыр к реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как новый аэродромный комплекс, пешеходный центр, создание новых парков, масштабный ремонт богатейшего исторического и архитектурного наследия города. Об этом в интервью крупнейшему европейскому изданию "NEW EUROPE" заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, он возглавил город в один из самых сложных периодов, которые переживала Украина со времен обретения Независимости, и девизом работы городской власти стало "мир, развитие, сохранение интеркультурности и традиций".

Он также отметил, что сегодня определены сильные стороны, которыми живет Одесса с момента основания: туризм, транспорт, торговля, технологии и траст – доверие.

"Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Будем завершать уже реализуемые проекты, одним из которых, в частности, является создание индустриального парка "Зона приоритетного развития г. Одессы". И, конечно же, двигаться вперед, как в аспекте развития города и страны, так и участия в глобальных мировых процессах", – подчеркнул Геннадий Труханов.

Что касается уникального геополитического положения Одессы, которая является воротами к Черному морю, то Одесский городской голова отметил, что суда заходят и порт работает с прибылью, а вот пассажирские перевозки практически сведены к нулю.

"В тех условиях, которые сегодня происходят во всем мире, не в наших силах как-либо повлиять на ситуацию. Но в случае возобновления активного захода круизных лайнеров готовы информационно сопровождать туристов на берегу, сделать их путешествие еще более интересным как это было на днях, когда в Одессу зашло первое с начала пандемии круизное судно с пассажирами из США и Канады", – сказал Геннадий Труханов.

По его словам, сегодня остро стоит также вопрос модернизации берегозащитных сооружений, неотъемлемой частью которых являются одесские пляжи. Это масштабное и дорогостоящее мероприятие, которое не под силу бюджету города.

Что касается подготовки города к климатической устойчивости, то в рамках Соглашения мэров город выполнил все обязательства, а именно к 2020 году снизил на 20% потребление разных видов энергии, таким образом, внеся свой вклад в снижение выбросов в атмосферу углекислого газа и других загрязняющих веществ.

"Этого удалось достичь путем развития системы городского электрического транспорта, оптимизации городской дорожной инфраструктуры, модернизации освещений, проведения энергоэффективных мероприятий в домах и сооружениях, переход на альтернативные источники энергии и т.д. Также мы модернизируем систему зеленого хозяйства города с адаптацией зеленых насаждений к меняющимся климатическим условиям.Сегодня город также уделяет особое внимание очистке сточных вод", – сказал мэр Одессы.

По словам городского головы, уже сегодня в Одессе очищенная сточная вода имеет статус технической и в дальнейшем, после завершения испытаний, ее можно будет использовать для хозяйственных нужд города, как это делается в Европе – для мытья улиц, полива газонов, парков, скверов.

Кроме того, Одесса вместе с еще четырьмя городами участвует в программе "Black Sea Interreg" по экономике замкнутого цикла.

По словам мэра Одессы, это очень своевременная инициатива, тем более, что сегодня отходы рассматриваются как ресурс.

Автор: Иван Бойко