Записку уже забрали правоохранители, но журналисты узнали о ее содержании.

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой перед совершением самоубийства в СИЗО оставил предсмертную записку.

Об этом пишет местное издание Новый день.

Читайте такжеВ Одессе будут заниматься реабилитацией переболевших ковидомЗаписку уже забрали правоохранители, но журналисты узнали о ее содержании.

"Содержание документа не разглашается, но, по неофициальной информации, оно заключалось в том, что погибший просил прощения у своей дочери и еще раз настаивал на своей невиновности", – пишет издание.

СМИ отмечают, что данные заключений экспертов свидетельствуют о причастности мужчины к преступлению.

Утром, 23 апреля, в полицию поступило сообщение о смерти подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве ребенка в Херсонской области. Отмечается, что 62-летний арестованный повесился на постельном белье в камере СИЗО.

Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.

14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 62-летнего мужчину его взяли под стражу.

Правоохранители наведались к злоумышленнику в момент, когда он пытался совершить самоубийство. Однако его спасли.

Злоумышленнику сообили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Автор: Яна Ставская