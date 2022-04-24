Если не будет гуманитарных коридоров в Мариуполе, то "грош цена ООН", подчеркнула Ирина Верещук.

Самые действенные договоренности для эвакуации мариупольцев должна обеспечить встреча генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

По ее словам, Россия в очередной раз не подтвердила режим прекращения огня, из-за чего гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня снова не удалось открыть. Завтра этот вопрос будет подниматься снова.

"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора и с "Азовстали", и из Мариуполя в целом. На "Азовстали" сейчас 1000 женщин и детей, еще 500 или больше раненых, почти 50 человек нуждаются в немедленной квалифицированной помощи. Именно об этом должен говорить господин Гутерриш, если он собирается в Москве говорить о мире. Самое главное, что может сделать ООН – это открыть гуманитарный коридор", - отметила она.

Верещук подчеркнула, что когда речь идет об ООН и Красном Кресте, то мы, в первую очередь, должны именно требовать открытия гуманитарных коридоров, потому что "эти организации могут сделать то, что не могут сделать другие".

По ее словам, единственное, что Гутерриш сейчас может сделать, чтобы хоть как-то оправдать слабость ООН в глазах мировой общественности, - это договорится о гарантированном прекращении огня и открытии гуманитарного коридора.

"Если не будет обеспечено прекращение огня в ближайшие дни в Мариуполе, то грош цена ООН и грош цена таким поездкам. Возможно это недипломатично, но тысячи людей, которые ждут эвакуации, дают право мне говорить", - отметила Верещук.

Она еще раз напомнила, что именно такие организации имеют право требовать от России выполнения договоренностей в соответствии с гуманитарным международным правом.

Вице-премьер также напомнила, что оккупанты вывозят автобусы с мариупольцами на территорию России.

"Сейчас почти 200 тысяч украинцев из разных оккупированных областей депортированы в фильтрационные и трудовые лагеря. Мы фиксируем и передаем такие нарушения в международные структуры и пытаемся вернуть наших взрослых граждан и несовершеннолетних детей", - сказала Верещук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, на мариупольский комбинат "Азовсталь", где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

Вас также могут заинтересовать новости: