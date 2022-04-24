На востоке проходят самые интенсивные бои с врагом.

Накануне Путин заявил о якобы отмене штурма завода, где находятся украинские военные и сотни гражданских.

Ключевое внимание украинских сил привлечено к Донбассу.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Именно в этом регионе проходят самые интенсивные бои с врагом.

"Все самое главное происходит именно там. Россияне пробуют двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Это Рубежное, это Попасная и это Мариуполь", - сказал Денисенко.

Несмотря на заявления Путина о том, что никакого штурма "Азовстали" не будет, вчера, 23 апреля, территорию завода весь день "поливали" снарядами, отметил Денисенко.

По его словам, сейчас все провокации врага на Пасху удалось избежать: "В целом Пасхальная ночь с точки зрения безопасности храмов, безопасности людей, которые приходили ночью или утром в храмы, сейчас ситуация более-менее спокойная".

Что предшествовало

21 апреля во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу Путин отдал приказ прекратить штурм "Азовстали", где находятся сотни гражданских и военных.

По мнению британских разведчиков, отказ Путина штурмовать "Азовсталь", вероятно, указывает на желание высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины.

Однако, по данным украинской разведки, Россия не окончательно отказалась от штурма мариупольского завода и готовится отправить туда росгвардейцев и сотрудников ФСБ.

Советник главы ОП Алексей Арестович, подытоживая 23 апреля, констатировал, что рашисты бьют по территории предприятия из всего, что можно: "Лупят по "Азовстали" вообще из всего, что только есть... Сказали, что "штурмовать мы не будем" ... и, по словам президента, сегодня стреляют с моря, с воздуха, с суши, танки, короче, все-все, из чего можно стрелять".

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