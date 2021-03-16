Специалисты заявляют о необходимости создания в школах «пространства услышанности» для ЛГБТ-учащихся.

Специалисты заявляют о необходимости создания в школах «пространства услышанности» для ЛГБТ-учащихся, что должно повысить уверенность подростков в себе, их самооценку и успехи в учебе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН по результатам Национального исследования школьной среды в Украине заявила кандидат наук по политологии, координатор исследования в Украине Марина Шевцова.

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Ссылаясь на данные исследования, которое проводилось с мая по сентябрь 2020 года по американской методологии и охватило 1 тысячу 743 человека (дети от 13 до 18 лет), Шевцова отметила, что только пятая часть - 20% ЛГБТИК-учеников сказали, что в школе они чувствуют себя в безопасности.

«Условием участия в этом исследовании было то, чтобы дети учились в украинской школе в течение 2019-2020 учебного года, а также они идентифицируют себя как лесбиянки, геи, бисексуалы или негетеросексуальные люди, или люди с трансгендерной идентичностью. ... Все украинские области были представлены в этом исследовании», - отметила Шевцова.

По ее словам, остальные опрошенные дети, то есть около 80%, чувствуют себя в школе опасно, некомфортно.

«Из них 44% - из-за своей сексуальной ориентации, почти 40% - из-за веса или размера тела. Почти 30% учащихся травят за гендерную идентичность или экспрессию. Из-за этого почти 30% детей избегают заходить в туалет в школах, 20% боятся идти даже в столовую. Почти половина таких учеников избегают школьных мероприятий, спортивных тренировок, потому что боятся, что их там будут бить или травить», - сказала Шевцова.

По ее словам, почти половина таких детей страдают от кибербуллинга.

«И 60% из этих детей сказали, что у них в школе нет ни одного взрослого, к которому они могли бы с этим обратиться и поговорить. 20% сказали, что в их школе есть такой взрослый человек», - сообщила Шевцова, отметив, что наличие хотя бы одного такого человека в учебном заведении значительно улучшает ситуацию с уверенностью ребенка, желанием идти в школу.

В то же время опрос показал, что почти 70% таких учеников часто или очень часто слышат гомофобные высказывания вокруг себя, и 67% таких учеников сказали, что они слышали гомофобные, трансфобные высказывания, оскорбления от работников школы.

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По словам Шевцовой, чтобы исправить ситуацию, нужно информировать школьников, родителей, педагогов, необходимо создание школьных политик противодействия буллингу и их имплементация. Для педагогов есть соответствующие бесплатные тренинги о том, как работать с ЛГБТИК-подростками, их родителями.

В отношении детей Шевцова отметила, что им надо обеспечить возможность сообщения о ситуации буллинга, в частности это может происходить и анонимно. В то же время речь идет о том, что в каждой школе должны быть взрослые люди, которые открыто поддерживают ЛГБТ-сообщество и могут выслушать ребенка и дать полезный совет, оказать поддержку.

Председатель общественного объединения «Студена», журналистка, общественная активистка Анастасия Мельниченко отметила, что поражена результатами исследования, и согласилась с тем, что одна из важных вещей, которые нужно сделать в школе - это так называемое «пространство услышанности».

«Это когда каждый ребенок знает, что он имеет право быть собой. Имеет право подойти к какому-то ответственному человеку, который занимается вопросами буллинга, может сказать, что с ним происходит, и будет услышан. Что этот человек не отмахнется и не скажет, что сам провоцируешь или ведешь себя странно», - отметила она.

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Автор: Инна Андалицкая