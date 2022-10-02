Украинцы продолжают добиваться прогресса, отметил Остин.

Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал взятие Украиной под контроль Лимана Донецкой области, заявив, что это обнадеживающий боевой успех, который создаст новые дилеммы для российских вооруженных сил.

Об этом пишет Reuters.

"Безусловно, это важно. Мы очень воодушевлены тем, что наблюдаем прямо сейчас", - сказал Остин. Видео дня

Остин отметил, что Лиман располагался поперек линий снабжения, которые Россия использовала для переброски своих войск и техники на юг и на запад.

"А без этих маршрутов будет сложнее. Так что это представляет собой своего рода дилемму для россиян в будущем. И мы думаем, что украинцы проделали большую работу, чтобы попасть туда и начать деоккупацию города", - сказал Остин.

Он отметил, что украинцы продолжают добиваться прогресса: "Они продолжают создавать проблемы для россиян, которые им придется решать. И опять же, нас всех должно воодушевить то, что мы видим".

Освобождение Лимана

Россия использовала Лиман в качестве логистического и транспортного узла для своих операций на севере Донецкой области. Его возвращение - крупнейшее достижение Украины на поле боя после молниеносного контрнаступления на северо-востоке Харьковской области в прошлом месяце.

Освобождение Лимана Донецкой области произошло всего через день после того, как Путин провозгласил незаконную аннексию четырех областей Украины, включая Донецкую, где находится Лиман, и поместил их под "ядерный зонтик" России. "Провозглашение" российской "власти" над 15% территории Украины было категорически отвергнуто Украиной и западными странами как незаконное.

Недавние успехи Украины привели в ярость союзников Путина, таких как глава Чечни Рамзан Кадыров, которые призвали к "более решительным мерам", включая применение ядерного оружия малой мощности.

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