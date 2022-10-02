Потеря города стала очередной политической неудачей для российского руководства.

Лиман — это важный населенный пункт на фронте. Его контроль позволяет использовать ключевой автомобильный переезд через Северский Донец, за которым оккупанты пытаются выстроить новую линию обороны. Потеря города также нанесла политический удар: чиновники стали сильнее критиковать военное руководство.

Такими выводами поделились представители британской разведки в свежем отчете о войне в Украине.

"1 октября 2022 года российские силы в городе Лиман Донецкой области отступили перед лицом украинского наступления. Лиман, вероятно, защищали недоукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов России, а также контингенты добровольно мобилизованных резервистов. Силы, вероятно, понесли тяжелые потери при отходе по единственной дороге из города, все еще остававшейся в руках россиян", — сообщили в британской разведке.

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В отчете отметили, что Лиман имеет значение в оперативном отношении, поскольку дает контроль над ключевым автомобильным переездом через Северский Донец. Россияне пытаются закрепиться за рекой и выстроить новую линию обороны. А ВСУ теперь смогут перебрасывать технику и ресурсы на правый берег.

"Уход России из Лимана также представляет собой значительную политическую неудачу, поскольку он расположен в пределах Донецкой области, региона, который Россия якобы стремилась "освободить" и пыталась незаконно аннексировать. Вывод войск привел к новой волне публичной критики военного руководства России со стороны высокопоставленных чиновников", — добавили эксперты.

В британской разведке считают, что эта тенденция будет нарастать. ВСУ продолжат освобождать временно оккупированные территории, а командование армии будут все более яростно обвинять в поражениях.

Освобождение Лимана: основные подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил, что флаг нашего государства вернулся в Лиман. Он также анонсировал освобождение других населенных пунктов на Донбассе в течение следующей недели.

По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, после Лимана ВСУ освободят Кременную. А дальше войска могут двинуться в сторону "треугольника" городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное.

В Пентагоне отметили важность деоккупации Лимана. Как сообщил министр обороны США Ллойд Остин, город располагался поперек линий снабжения, которые рашисты использовали для переброски войск и техники на юг и запад. Отсутствие этих маршрутов создаст сложности для врага.

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