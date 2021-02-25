Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза по случаю 150-й годовщины со дня рождения Леси Украинки зачитала ее стихотворение "Contra spem spero!" на украинском, английском и французском языках.

Видео с выступлением канадского дипломата опубликовало ВВС Украина.

Для записи видео Лариса Галадза надела украинскую вышиванку и янтарное ожерелье.

День рождения Леси Украинки: что о ней известно

25 февраля 2021 года исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Ее настоящее имя - Лариса Петровна Косач. Писала в жанрах поэзии, лирики, эпоса, драмы, прозы, публицистики, развила жанр драматической поэмы в украинской литературе.

"Без надежды", или "Contra spem spero!", считают творческим кредом Леси Украинки. Она написала это стихотворение в 1890 году, когда ей было 19 лет.

29 января Зеленский подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения выдающейся украинской писательницы, общественного деятеля Леси Украинки. Указ предусматривает проведение реставрационно-ремонтных работ в памятниках культурного наследия - "Белом и сером домах Косачей" в с. Колодяжное Ковельского района Волынской области и реконструкцию Новоград-Волынского литературно-мемориального музея Леси Украинки.

Министерство культуры и информационной политики запустило сайт "Леся Украинка: 150 имен", где появится перечень всех мероприятий в честь поэтессы, а также уникальные рисунки и брендинг с Лесей Украинкой, которые можно будет скачать.

Среди других мероприятий также планируется дискуссии на Радио Леся и Косач Talks, экспозиции и перформанс, а также представление полного бесцензурного издания произведений Леси Украинки в 14 томах.

Юбилейные мероприятия будут проводиться несколько дней и их можно будет посетить в Украинском доме (ул. Крещатик, 2).

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Посол Канады в Украине: что известно

Посол Канады Лариса Галадза прибыла в Украину в ноябре 2019 года. Она сменила Романа Ващука, который представлял Канаду в Украине с 2014 года.

Галадза в 1994 году получила степень бакалавра с отличием по политическим наукам и этике в колледже Тринити (Университет Торонто), а в 1996 году - степень магистра по международным отношениям в Карлтонском университете. После учебы в 1996 году начала работать в Министерстве национальной обороны Канады. В 2016 году Галадза стала гендиректором программы миротворческих и стабилизационных операций МИД Канады.

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Автор: Александр Топчий