С 19 сентября в городе отменяют графики водоснабжения.

19 сентября в Кривом Роге снимут все ограничения на пользование водой. Это произойдет впервые после подрыва россиянами дамбы на Каховской ГЭС в июне 2023 года.

"С завтрашнего дня в городе снимаются все ограничения по водоснабжению. Включая близлежащие села, которые подключены к Кривому Рогу. Включая промышленность и автомойки", – сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

По его словам, городская застройка, многоэтажки и частный сектор переводились на автоматическое управление с ручного всю прошлую неделю. Система теплоснабжения уже на 80% заполнена водой, потому что тепло – это также вода.

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"Где-то 65% – пока это вода КРЕСа и Макортов, 35% – вода Ингульца. Три водопровода из КРЕСа, которые построил Горводоканал, это то, что реально спасло город в последние 2 месяца. Иначе ни воды, ни канализации не было бы вообще", – отметил он.

Однако, Вилкул также подчеркнул, что КРЕС (Кресовское водохранилище) – это временное решение. Воды там хватит лишь на несколько месяцев. Поэтому задача этого года – полностью перейти на воду из реки Ингулец. Агентство по восстановлению продолжает строительство еще трех водопроводов к водохранилищу "Южное".

"Графиков больше нет. Проблемы возможны локальные в случае ремонтных работ. За сети отвечает Горводоканал, за внутридомовые сети – ОСМД или управители (там порывов тоже очень много). После трех месяцев включений / выключений и, соответственно, гидроударов система не в идеальном состоянии и понадобится какое-то время для ее балансировки", – пояснил начальник ГВА.

В то же время жители сел по вопросам подачи воды должны обращаться к своим сельским головам, старостам и коммунальным предприятиям.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС

6 июня 2023 года россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате теракта во многих городах возникла проблема с питьевой водой.

Кривой Рог не стал исключением. В тот же день в городе ввели ограничения на пользование водой. Тогда власти опасались, что воды может не быть через считанные недели.

В конце августа президент Украины Водлодимир Зеленский рассказал, что будет с Каховской дамбой. По его словам Украина будет ее восстанавливать, однако конечная сумма, которая для этого понадобится, еще не известна.

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