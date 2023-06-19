После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС ситуация с водой в городе сложная.

Если не сократить использование воды, то уже через три недели Кривой Рог гарантированно останется без нее. Об этом заявил начальник городской военной администрации Александр Вилкул.

Как отметил чиновник в Telegram, путем строгой экономии "у нас есть шанс дотянуть до реализации проектов по переброске воды".

При этом он заметил, что использовать шахтную воду нельзя. Она очень высокоминерализована и реальных технологий очистки не было найдено даже в лучшие времена. Он также ответил на вопрос, можно ли сделать подачу воды по графику, как это было с электроэнергией:

"Мне очень нравится такой вариант, он был бы самым справедливым. Но это проблематично технически. Электричество – это когда после включения рубильника электроны бегут по проводам. Вода – это пять подъемов, при каждом из которых вода накапливается. Чтобы слить систему нужно сутки, чтобы ее снова заполнить – двое суток. Это не работает с кнопкой или рубильником. Но сейчас ищется техническое решение, как, пусть и не во всех районах, но сделать почасовую подачу воды для всех", – подчеркнул Вилкул.

В то же время обеспечить город питьевой водой путем бурения скважин и создания бюветов тоже невозможно.

"Первое – это незначительный объем. Второе – у нас под землей высокоминерализованные шахтные воды, а не чистая вода. Точечно мы уже занимаемся открытием скважин, например, бювета на Ингульке (как оказалось его ИнГОК еще в 2001 году продал, сегодня только нашли хозяина), но это не решит проблему", – пояснил начальник ГВА.

Ситуация с водой в Кривом Роге

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года во многих городах возникла проблема с питьевой водой. Кривой Рог не стал исключением. В тот же день в городе ввели ограничения на пользование водой.

По словам Александра Вилкула, наиболее критическим периодом для города станет сентябрь-октябрь. Ситуация с водой в Кривом Роге сложная. Резерва в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца. Воды из Каховского водохранилища в ближайшие годы не будет.

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