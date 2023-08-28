Конечная сумма, которая понадобится для восстановления, еще не рассчитана.

Украина будет отстраивать Каховскую дамбу, которая была разрушена из-за подрыва российскими захватническими войсками.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук. "Восстановить мы должны Каховскую дамбу. Если не будет подарков - нам надо будет с вами найти миллиард-полтора, я не знаю сумму точную. Но мы должны это сделать. Потому что нужна вода для людей, потому что не будет там жизни без этой воды", - сказал он.

Президент отметил, что некоторые проекты по восстановлению водоснабжения - временные решения, а в будущем дамбу необходимо будет восстановить.

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"Да, мы готовим альтернативные вещи и некоторые уже построены - но Кривой Рог, Днепровский регион, Марганец, Никополь... Мы находим сегодняшние решения, но это же не решение глобальное на всю жизнь. Поэтому такие вещи, как дамба и т.д. мы будем отстраивать", - подчеркнул он.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Напомним, ночью 6 июня стало известно о подрыве Каховской гидроэлектростанции. Украина начала эвакуацию из части подкронтрольных населенных пунктов, которые были под угрозой подтопления.

Украине удалось спасти и людей с оккупированных территорий, однако российские захватчики не проводили эвакуацию, а также стреляли по тем, кто пытался помочь людям.

Недавно в Министерстве внутренних дел заявили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

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