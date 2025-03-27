Среди них и 3 отдельная штурмовая бригада.

Программа спецконтрактов с Вооруженными силами Украины для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет распространилась еще на 10 боевых бригад. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"К шести бригадам, с которыми добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт, добавились еще 10", - говорится в сообщении.

В частности, это:

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25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада десантно-штурмовых войск;

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада десантно-штурмовых войск;

3 отдельная штурмовая бригада;

24 отдельная механизированная бригада;

93 отдельная механизированная бригада;

30 отдельная механизированная бригада;

128 отдельная горно-штурмовая бригада; 128 отдельная горно-штурмовая бригада;

36 отдельная бригада морской пехоты;

39 отдельная бригада береговой обороны 30 корпуса морской пехоты;

59 отдельная штурмовая бригада.

Спецконтракты для молодежи

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24 " - добровольную инициативу для украинцев 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

"Контракт 18-24 - это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Офицер отделения СМИ 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Алла Пунько рассказала, что есть несколько причин для отказа от подписания контракта, который рассчитан на привлечение в армию молодежи 18-24 лет, но пока таких случаев не было. Она отметила, что для подписания контракта необходимо, чтобы претендент был в возрасте 18-24 года, а также речь идет о пригодности к военной службе по медицинским показателям и показателям профессионально-психологического отбора.

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