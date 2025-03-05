Эта инициатива должна распространяться на все бригады, или ни на кого, считает начальник рекрутинга Третьей отдельной штурмовой бригады.

В Третьей отдельной штурмовой бригаде (3 ОШБр) считают дискриминационной инициативу контрактов для возрастной категории 18-24, потому что она не распространяется на все боевые бригады.

Об этом начальник рекрутинга Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук (Слип) сказал во время общения с журналисткой Яниной Соколовой.

В частности, Кухарчук прокомментировал запуск Министерством обороны Украины проекта "Контракт 18-24" о возможности молодым гражданам присоединиться на годовую службу в ряды Сил обороны Украины с получением дополнительных бонусов.

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Начальник рекрутинга 3 ОШБр считает такую инициативу дискриминационной, ведь определены только шесть конкретных бригад, куда могут пойти служить молодые граждане.

"Это чисто дискриминация всех других подразделений, и они сегодня пытаются опираться на норму того, что это экспериментальный проект, и якобы они в дальнейшем довнесут другие подразделения в этот проект. Это все очень замечательно, но, за этот период времени получается так, что другие подразделения, которые могли бы набирать людей - они этого не делают", - сказал Кухарчук.

Он назвал этот эксперимент "очень странным" и незаконным.

"Почему только эти шесть подразделений? Почему нет никого другого? Почему нет всех бригад? И моя позиция такова, что если такой закон есть - так, как у нашего врага, на самом деле, там даются подъемные, но они даются всем подразделениям, хочешь пойти на контракт, тебе даются подъемные, не важно куда ты идешь... А у нас получается такая сплошная дискриминация", - подчеркнул Кухарчук.

По его словам, из уст некоторых чиновников он понял, что эта инициатива не будет распространяться на Третью штурмовую.

"Впрочем, не преследуя какие-то собственные амбиции, я говорю: или для всех, или ни для кого", - подчеркнул Кухарчук.

"Контракт 18-24" - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24 " - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год. Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение. Кроме того, предполагается, что по контракту будет выплачен 1 миллион гривен, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу, а остальные - во время службы.

Военнослужащие сильно раскритиковали программу "контракт 18-24", которая засыпала деньгами и льготами новых добровольцев, но полностью игнорировала тех, кто уже служит.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скандальный спецконтракт для молодых добровольцев 18-24 лет требует доработки, чтобы избежать дискриминации тех, кто пошел служить в армию раньше.

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