Осенние каникулы для столичных школьников продлятся неделю.

Осенние каникулы для киевских школьников начнутся 31 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"До начала каникул учреждения образования Киева продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая безопасную ситуацию и, следуя алгоритму действий на случай, если воздушную тревогу объявили до начала обучения", - отметили в КГГА.

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В то же время учреждения дошкольного и внешкольного образования Киева во время каникул продолжат работу в формате, в котором работают сейчас.

"Осенние каникулы для столичных школьников продлятся с 31 октября до 6 ноября включительно", - добавили в мэрии.

Ранее УНИАН писал, что в Украине могут продлить учебный год из-за войны. Есть несколько вариантов заполнения "пробелов" в образовательном процессе через войну - уплотнение учебной программы и вероятное продолжение учебного года.

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