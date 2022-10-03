Школьные осенние каникулы рекомендуют провести в конце октября.

Несмотря на войну в Украине, наши дети продолжают учиться в школах. Кто-то учится онлайн из дома, а кто-то посещает школы с бомбоубежищами. Однако все школьники одинаково с нетерпением ожидают осенних каникул.

По закону, учебный год в Украине длится с 1 сентября до 30 июня. Даты каникул каждая школа устанавливает самостоятельно, опираясь на рекомендации Министерства образования и ситуацию с безопасностью в регионе. Общая продолжительность каникул без учета летних должна составлять не меньше 30 дней.

Расписание каникул в 2022-2023 учебном году

Каждое учебное заведение само устанавливает даты каникул. Но есть общие рекомендации, которым следуют большинство школ. В школах, которые учатся по системе с двумя семестрами, каникулы рекомендуют проводить в такие даты:

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осенние - с 24 по 30 октября 2022 года;

- с 24 по 30 октября 2022 года; зимние - с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

- с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года; весенние - с 27 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года;

- с 27 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года; летние - с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.

Некоторые учебные заведения, в основном лицеи и колледжи, учатся по триместровой модульной системе. В таких заведениях каникулы рекомендуется проводить в следующие даты:

первые осенние каникулы - с 3 по 9 октября 2022 года;

- с 3 по 9 октября 2022 года; вторые осенние каникулы - с 21 по 27 ноября 2022 года;

- с 21 по 27 ноября 2022 года; рождественские/новогодние каникулы - с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

- с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года; февральские каникулы - с 10 по 19 февраля 2023 года;

- с 10 по 19 февраля 2023 года; весенние каникулы - с 3 по 9 апреля 2023 года;

- с 3 по 9 апреля 2023 года; летние каникулы - с 25 мая по 1 сентября 2023 года.

От чего зависят даты каникул

Изменения сроков каникул могут зависеть от военной ситуации в регионе, а также от эпидемиологической ситуации с коронавирусом и другими сезонными заболеваниями. Также даты каникул зависят от погодных условий: из-за ранних заморозков или сильных морозов каникулы в оффлайн-школах могут продлевать, чтобы дети не мерзли в холодных классах.

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