Некоторые категории пенсионеров не имеют права на перерасчет пенсий.

Индексация пенсий в Украине запланирована на 1 марта 2025 года, но некоторые категории пенсионеров не имеют права участвовать в пересмотре выплат. Адвокат Иван Хомич в комментарии УНИАН объяснил, кто останется без перерасчета.

Кого не коснется индексация пенсий в Украине в 2025 году

По словам эксперта, индексация пенсий в 2025 году не коснется тех пенсионеров, которым пенсия была назначена в период с 1 января 2025 года. Кроме того, если правительство не изменит своего подхода к индексации и механизма ее проведения, то по факту повышение пенсионных выплат не коснется гражданских пенсионеров (тех людей, которым пенсия исчислена по закону об "Об общеобязательном пенсионном страховании"), которые вышли на пенсию, начиная с 2021 до 2024 года включительно.

Хомич отмечает, что индексация пенсий в Украине, по сути, относится не к самим выплатам (пенсиям), а к одному из показателей, который является частью формулы для вычисления пенсионной выплаты. Благодаря тому, что схема индексации пенсий достаточно запутанная и сложная, правительству фактически удалось исключить лиц, которым пенсия была назначена в течение последних четырех лет, из перечня тех, кто может рассчитывать на ощутимое повышение размера выплат. По словам чиновников, эти пенсионеры получают "рыночные" пенсии, а сосредоточена власть на индексировании устаревших пенсий, которые назначены до 2021 года.

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Адвокат считает, что это дискриминация:

Правительство не имеет права не индексировать пенсии некоторых граждан на общих основаниях, поскольку в законе четко указано, что индексировать должны все пенсии, независимо от года назначения.

Главное, по его мнению, чтобы пенсионные выплаты были назначены до 31 декабря того года, который предшествует году индексации. То есть, если говорить об индексации пенсий на общих основаниях в 2025 году, то на повышение пенсионных выплат должны претендовать все лица, которым пенсия назначена до 31 декабря 2024 года.

13 января 2025 года Верховный Суд рассмотрел дело о непроведении индексации и вынес очень важное решение, его можно назвать фундаментальным. Верховный Суд четко сказал, что механизм индексации пенсии, который применяет Кабмин в отношении пенсионных выплат, назначенных с 2021 до 2024 года, противоречит закону.

Верховный Суд признал, что все пенсионеры имеют право на индексацию. То есть в течение 4 лет людям незаконно не проводили индексацию на общих основаниях, и они могут обратиться в суд и обязать Пенсионный фонд увеличить их пенсии на тот размер индексации, на который они тоже имели право.

Хомич привел пример - если человеку назначили пенсию в 2021 году в размере 5 тысяч гривен, то с индексациями размер пенсионной выплаты должен был бы вырасти на 47% и составлять примерно 7 500 грн. Это без учета индексации, которая может произойти в начале марта текущего года.

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