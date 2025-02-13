В нашей стране ежегодно происходит пересмотр размеров пенсионных выплат.

Известно, что в начале весны в Украине запланирована индексация пенсий - это означает, что пенсионеры могут получить ощутимую прибавку к пенсии. Адвокат Иван Хомич в комментарии УНИАН рассказал, когда и на сколько поднимут выплаты.

Кого коснется индексация пенсий в 2025 году в году

По словам эксперта, есть разные виды пенсий - по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет, специальные пенсии (для военных, госслужащих) и, начиная с 2022 года, Кабинет министров Украины ежегодно проводит индексацию всех пенсий. Если не будет введено никаких изменений в законодательстве, то индексация пенсий в Украине должна состояться с 1 марта 2025 года.

То, насколько будут проиндексированы пенсии, должно решить правительство и вынести постановление, в котором это будет прописано. Обычно Кабмин принимает постановление об индексации пенсионных выплат в 20 числах февраля. Хомич привел пример:

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В прошлом году пенсии повысили на 7,96%, а в 2023 году - на 19,7%. В этом году пенсионные выплаты могут вырасти на 10%.

В законе Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" говорится, что в нашей стране индексация пенсий происходит ежегодно 1 марта.

Какая индексация пенсии будет в 2025 году

Адвокат говорит, что максимальную и минимальную суммы, на которые проводится индексация пенсий, Кабмин ежегодно указывает в своем постановлении об индексации выплат.

Если опираться на информацию, полученную в предыдущие годы, то можно заметить определенную закономерность - минимальная сумма увеличения пенсии была 100 гривен, а максимальный размер уже два года подряд составлял 1 500 гривен.

Даже если в процентном соотношении после индексации пенсии человек должен был бы получать больше, чем 1 500 гривен, все равно выплата не превысит эту сумму. К примеру, в 2023 году процент индексации был 19,7%, и, если человек имел пенсию в размере 10 000 гривен, то ему должны были бы добавить более 1 900 грн, но по факту он получал только 1 500 грн.

По словам Хомича, минимальные выплаты назначают нескольким категориям людей:

Первая категория - лица, которые вышли на пенсию с 2021 до 2024 года.

Вторая - люди, которые получают пенсию с различными "дотяжками".

Есть формула, по которой рассчитывается размер пенсии (она учитывает, в частности, стаж, размер зарплаты), и согласно ей пенсионная выплата может быть, к примеру 2 000 гривен, но минимальная сумма, которую выплачивают пенсионеру, составляет 2 361 грн, поскольку это прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Именно поэтому государство "дотягивает" пенсию этого человека до 2 361 грн.

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