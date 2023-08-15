Она говорит, что надо настроиться на "марафон".

Украинцы должны быть готовы к тому, что война продлится долго и не закончится до конца года или следующей весной.

Такое мнение высказала вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram-канале. "Сколько еще продлится война? Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" - все это неправда", - написала она.

По ее словам, и граждане страны, и представители власти должны настроиться на длительную и тяжелую войну, чтобы одержать победу. "Настраиваемся на марафон, а не на спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех", - добавила Верещук.

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Когда закончится война: прогнозы

Ранее министр обороны Алексей Резников выразил уверенность, что до следующего лета Украина сможет одержать победу в этой войне.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в одном из интервью прямо сказал, что не знает, когда закончится полномасштабная война.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко уверен, что война продлится и в следующем году, а руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут предостерег, что она может затянуться более чем на 20 лет.

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