Генерал заметил, что регулярно посещает подразделения на передовой, чтобы контролировать отработку стратегии на месте.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признался, что не знает когда закончится война в Украине.

Об этом он заявил во время интервью ABC News. Отвечая на вопрос журналистки, когда закончится война, Сырский ответил: "Не знаю".

По словам генерала, на Украину не давят в проведении контрнаступления. Все зависит от украинского командования и воинов.

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"Мы понимаем, что нам хочется сегодня, например, выйти на какой-то рубеж, но я поэтому постоянно и посещаю свои войска на передовой. Поскольку одно дело - отработать какой-то план в тылу, другое - посмотреть, как добиться успеха на земле, во время бешеного сопротивления противника", - рассказал Сырский.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что у Вооруженных сил Украины есть все шансы закончить горячую фазу войны к осени или до конца 2023 года.

Зато полковник ВСУ в запасе Роман Свитан уверен, что развязанная Россией война против Украины закончится в 2024 году.

Главнокомандующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем в интервью местному телевидению заявил, что война в Украине не закончится до тех пор, пока Россия как государство не изменится, не распадется на маленькие государства.

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