Александр Коваленко считает, что в этом году украинцам победы не видать.

Полномасштабная война Российской Федерации против Украины не закончится до конца текущего года. Боевые действия могут затянуться еще на полтора года.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что в следующем году украинские военные могут перейти к деоккупации полуострова Крым.

"Я считаю, что в 2024 году война еще будет продолжаться. Поэтому нужно, чтобы морально, психологически люди были к этому готовы. На это нужно смотреть, как оно есть: рационально и логично", – рассказал эксперт в комментарии ТСН.

Видео дня

При этом он указал, что Украина условно уже находится посреди войны. В связи с этим он предположил, что по оптимистическому сценарию, война продлится еще года полтора.

"Эта стадия сейчас – это продолжение освобождения наших территорий, но будет и стадия "после войны". Россия так или иначе не будет оставлять свои планы по захвату Украины и реваншизм свой будет пытаться продолжать и дальше", – подытожил эксперт.

Когда закончится война в Украине - последние заявления

7 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа должна наступить не для одной категории людей, а для всех. При этом он указал, что сейчас неизвестно, когда будет завершена война.

В свою очередь инмистр обороны Алексей Резников считает, что к следующему лету Украина одержит победу в войне.

Вас также могут заинтересовать новости: