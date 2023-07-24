После победы Украина сможет стать членом НАТО, убежден министр.

Министр обороны Алексей Резников считает, что к следующему лету Украина одержит победу в войне.

В интервью CNN он сказал, что рассматривает саммит НАТО в 2024 году как возможность для принятия Украины в Альянс. "Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины. Это всего лишь мой прогноз", - добавил министр.

Когда его спросили, думает ли он, что война закончится к следующему лету, он быстро ответил: "Да. Мы победим в этой войне". Резников убежден, что после окончания войны членство Украины в НАТО будет в интересах самого Альянса.

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"Потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы. Украина получила реальный боевой опыт - как сдерживать русских, побеждать их, бить стандартными для НАТО вооружениями", - отметил он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

В Соединенных Штатах считают, что сейчас идут "относительно ранние дни" украинского контрнаступления. По их данным, Украина освободила около 50% территории, захваченной оккупантами за время войны.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что сейчас захватчики сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В то же время российские оккупанты пытаются противостоять продвижению украинских сил на Запорожском и Херсонском направлениях. Также ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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