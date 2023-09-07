Кличко подчеркнул, что помощь от громады Киева крайне необходима нашим защитникам

Мэр Киева Виталий Кличко посетил воинскую часть, которой столица помогает из средств городского бюджета. Об этом Виталий Кличко написал в Telegram-канале.

"Посетил одну из воинских частей, которой Киев из городского бюджета выделил почти 15,5 млн грн. На эти средства военные из Группы разминирования Государственной специальной службы транспорта Минобороны Украины закупили 6 новых автомобилей и снаряжение для нужд инженерно-саперного подразделения и личного состава, который выполняет боевые задания. Благодаря этой технике саперы смогут более эффективно работать на дорогах, в лесах и объектах инфраструктуры всей Украины", - сообщил Виталий Кличко.

Кроме того, за деньги киевского бюджета в воинской части были проведены ремонтно-строительные работы.

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"Также на средства столицы в воинской части достроили административное помещение и отремонтировали помещение для военных", - отметил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что помощь от громады Киева крайне необходима нашим защитникам. "Вместе мы победим!" – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко в этом году до 5 миллиардов гривень увеличена помощь ВСУ из бюджета Киева.

Кроме того, Виталий Кличко предложил передать Министерству обороны 300 миллионов гривень в виде субвенции на приобретение дронов. А Киевсовет 31 августа проголосовал за выделение Силам безопасности и обороны 800 миллионов гривен на строительство фортификационных сооружений.