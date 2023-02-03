Для поддержки украинцев мобильный оператор обустроит "Пространства тепла" с бесплатным доступом к Wi-Fi, станциями для подзарядки гаджетов, зонами отдыха и горячими чаем и кофе. Первое пространство уже заработало в городе Ирпень, а следующие впоследствии откроются в Николаеве и Запорожье.

"Ежегодно в зимний период Киевстар пытался создать праздничную атмосферу, чтобы подарить украинцам хорошее настроение и душевное тепло. Но сейчас перед всей страной стоят другие вызовы, поэтому вместо привычных интерактивных зон мы создали "Пространства тепла", чтобы каждый мог согреться и оставаться на связи с близкими", - отмечает Юрий Черненький, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций Киевстар.

Просторы созданы по аналогии государственных "пунктов несокрушимости" и размещены в уютных купольных тентах. Для бесперебойного питания локации работают от генератора и обеспечены стабильным интернетом. Также просторы оборудованы обогревателями и имеют станции подзарядки на большое количество гаджетов с розетками. Посетители могут разместиться в комфортной зоне отдыха с теплыми напитками, а дети найти для себя развлечения в специальной зоне.

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Кроме этого, в "Пунктах тепла" состоятся встречи с квалифицированными психологами для поддержания эмоционального состояния посетителей. Следующая встреча с экспертом в Ирпене состоится 4 февраля в 12:00.

"Пространство тепла" в г. Ирпень работает ежедневно с 10:00 до 20:00 по адресу: сквер по улице Соборной, напротив входа в отель "Ирпень".

Киевстар разместит такие пункты в трех городах Украины для поддержки и помощи местным жителям, которые были освобождены от оккупации или живут под постоянными обстрелами врага. Кроме Ирпеня, вскоре следующие пункты будут открыты в Николаеве и Запорожье. Даты, время и адреса работы "Пространств тепла" будут опубликованы на официальных страницах в социальных сетях Киевстар.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар активно помогает абонентам, обществу и стране преодолевать трудности военного времени. За 2022 год компания перечислила благотворительным фондам 130 млн грн помощи на гуманитарные потребности общества и предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов в сумме эквивалентной 577 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины по привлечению средств на восстановление Украины и выделил 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры. Также компания за свой счет подключает к скоростному интернету бомбоубежища и модульные дома для переселенцев. Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

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