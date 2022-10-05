Мобильный оператор и в дальнейшем будет расширять перечень приложений и сайтов, которыми можно пользоваться без списания мегабайтов со счетов абонентов.

Абоненты Киевстар могут покупать билеты в мобильном приложении "Укрзализныци" без оплаты за мегабайты. Такая возможность появилась благодаря сотрудничеству национального телеком оператора и национального перевозчика.

Напомним, что уже сейчас благодаря мобильному приложению Укрзализныци абоненты могут:

найти необходимые рейсы, сортировать их в поиске по разным критериям;

купить билеты без комиссий и переплат на все поезда дальнего следования по Украине или вернуть их;

получать уведомления о рейсе и пути прибытия и отправления;

оплатить билеты картой или с помощью карты Apple Pay, Google Pay сразу в приложении.

Со временем в приложении появится еще больше возможностей для клиентов национального железнодорожного перевозчика. Скачать приложение можно по ссылкам с App Store и Google Play*.

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Бесплатная тарификация интернета для ряда мобильных приложений - часть комплекса мер Киевстара, чтобы сделать социально важные сервисы и услуги онлайн еще доступнее. Так, Киевстар не тарифицирует мегабайты в рамках сервисов "Государство в смартфоне": Дия, Helsi.me, сайт Минздрава Украины.

Мобильный оператор и в дальнейшем будет расширять перечень приложений и сайтов, которыми можно пользоваться без списания мегабайтов со счетов абонентов.

* Загрузка приложения из App Store и Google Playтарифицируется в соответствии со стандартными условиями.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, что по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Киевстар. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционер Киевстар – международная Группа VEON, имеющая головной офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua