Зеленского призывают забрать Киево-Печерскую Лавру у Московского патриархата и передать ПЦУ

В петиции отмечается, что Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии.

Президента Владимира Зеленского призывают разорвать договор аренды Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата и передать ее в использование канонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

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Об этом говорится в петиции на сайте президента, которая была инициирована гражданином Алексеем Кравчуком 15 апреля и уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

В тексте петиции отмечается, что ПЦУ – автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии.

«Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия которая признана православным миром автокефальной православной церковью на территории Украины. В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата не является автокефальной православной церковью на территории Украины. Кроме того, высокие церковные иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата были неоднократно замечены в высказываниях и действиях направленных против украинского народа. Учитывая указанное выше, использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата должно быть прекращено путем расторжения договора аренды и передано Православной церкви Украины (ПЦУ)», – говорится в петиции.

Далее в документе изложена подробная хронология антиукраинских и заявлений и высказываний в духе российской пропаганды высших представителей «Московского патриархата».

Отметим, в Киево-Печерской Лавре была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, священники «Московского патриархата» неоднократно нарушали правила карантина.