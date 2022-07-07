Купить ее хотели три человека.

На аукционе продали картину 11-летней волынянки Софии Кравчук "Украинская мрия", которая стала иллюстрацией новой почтовой марки. Она ушла с торгов за 56 тысяч гривень.

Об этом "Укринформу" сообщил брат юной художницы Геннадий Патиевич.

Начальная цена картины была 20 тысяч гривень. За право обладать ею боролись трое участников аукциона.

"Работу Софийки на благотворительный аукцион через Prozorro мы выставили еще 30 июня, а непосредственно торги начались вчера в 14:00. Начальная цена – 20 тысяч гривень, а продали за 56 тысяч. Было три участника. Рассчитывали продать дороже, но, наверное, нужно было больше внимания уделить популяризации и раскрутке самого аукциона", - сказал Патиевич.

По его словам, деньги от продажи семья планирует передать в фонд Марты Левченко "Я будущее Украины". Он занимается помощью детям в "Городе Добра" в Черновцах.

Как ранее сообщал УНИАН, работа Софии Кравчук стала призером всеукраинского конкурса рисунков и фотографий "Что для меня Украина?", который состоялся в прошлом году в рамках празднования 30-летия Независимости Украины. Марку с ее иллюстрацией выпустили тиражом 3 миллиона штук.

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