"Укрпочта" начала онлайн-продажу 5000 листов, содержащих 30000 марок.

"Укрпочта" начала онлайн-продажу последнего тиража марки "Русский военный корабль, иди...!"

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты" в Facebook, сейчас доступно в продаже 5 тыс. листов (то есть 30 тыс. марок) "Русский военный корабль, иди ... !". Это последние экземпляры, которые остались со всего тиража.

"Следующий выпуск уже будет без корабля, и его вы сможете заказать совсем скоро. Дождитесь", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку " русский военный корабль, иди...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

20 апреля генеральный директор компании Смелянский заявил, что "Укрпочта" прекратила продажу марки. По его данным, было продано около 700 тысяч марок, еще 100 тыс. будут выделены на интернет-магазин компании. Остальные тиражи будут выделены на подарки официальным делегациям, в музеи и тому подобное.

Впоследствии "Укрпочта" объявила о выпуске в мае новой почтовой марки, посвященной войне с Россией: "русский военный корабль ... все!".

Справка УНИАН. "Русский военный корабль, иди ...!"- фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

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