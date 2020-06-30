В Минобразования рассказали, как получить деньги за пробное ВНО

Выплаты средств за пробное ВНО начнутся завтра, их будут возвращать не родителям, а именно зарегистрированным участникам на платежные карты "Приватбанка".

С завтрашнего дня, с 1 июля, в Украине начинают возвращать средства участникам пробного внешнего независимого оценивания, уплаченные ранее за участие в тестировании.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

"Средства будут возвращать именно тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Ни маме, ни папе, а именно тем участникам и участницам, которые были зарегистрированы на тестирование", - отметили в министерстве.

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Для того чтобы получить средства, необходимо иметь любую карточку в "ПриватБанке", которая оформлена именно на участника пробного ВНО.

Указанный финансовый телефон должен совпадать с телефоном, указанным при регистрации на пробное ВНО как основной.

Те участники, которые имеют карточку "Приватбанка", получат смс-сообщение от банка о зачислении средств.

Если нет карты "ПриватБанка", необходимо обратиться в любое отделение банка и бесплатно оформить карту. С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту.

Если же участник уже является клиентом банка, можно открыть виртуальную карту в «Приват24».

Несовершеннолетние участники пробного ВНО также могут оформить карту "ПриватБанка".

В министерстве отметили, что карточку нужно оформить как можно быстрее. "Однако если сейчас нет возможности попасть в банк, есть время до конца ноября - программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года", - сообщили в МОН.

Если во время регистрации на пробное ВНО указан не телефон, а один из родителей, или если за это время номер телефона изменился, необходимо зайти в сервис определения результатов на сайте УЦОКО и изменить основной номер телефона на тот, что привязан к карте.

Также в МОН отметили, что подробная инструкция по возврату средств за пробное ВНО размещена на сайте "ПриватБанка".

Как сообщал УНИАН, в этом году в связи с ухудшением эпидситуации участники пробного ВНО сдавали тесты дома в режиме онлайн.

15 июня состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, 17 июня - по всем предметам.

17 июня Кабинет министров утвердил порядок возврата средств всем участникам пробного ВНО, на это будет потрачено 52 млн 450 тыс. грн из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

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