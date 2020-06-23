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Пробное ВНО 2020: стали известны пороговые баллы по восьми предметам

20:29, 23 июня 2020
Общество
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Пробное ЗНО - пороговые баллы пробного ЗНО / Фото УНИАН

Информация появилась на сайте центра.

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Результаты по шкале 1 – 12 и шкале 100 – 200 получили только те лица, которые ввели свои ответы в сервис определения результатов. В целом, участники заполнили 215 787 электронных бланков А и 95 549 электронных бланков Б.

  • украинский язык и литература – 19,;
  • история Украины — 24;
  • математика — 9;
  • биология — 20;
  • география — 22;
  • физика — 10;
  • химия — 13;
  • иностранные языки — 16.

Как сообщал УНИАН, на днях Кабинет министров отменил решение о проведение в учреждениях образования пробного ВНО, запланированного на 15 и 17 июня. Также было решено, что пробное тестирование будет проходить дистанционно, то есть онлайн.

Правительство также учло ситуацию, при которой участник пробного ВНО не сможет пройти его онлайн. В таком случае он должен прийти в учреждения образования, где планировалось прохождение пробного тестирования, там его встретит соответствующий инспектор и передаст тетрадь с заданиями, участник ВНО пройдет дома, а потом направит его на проверку.

В связи с тем, что пробное ВНО не состоялось в пунктах тестирования, его участникам пообещали вернуть деньги.

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