Пробное ВНО 2020: стали известны пороговые баллы по восьми предметам

На днях Кабинет министров отменил решение о проведение в учреждениях образования пробного ВНО, запланированного на 15 и 17 июня. Также было решено, что пробное тестирование будет проходить дистанционно, то есть онлайн.

Украинский центр качества образования опубликовал пороговые баллы по восьми предметам пробного ВНО.

Информация появилась на сайте центра.

Читайте такжеУчебный час стартует с 1 сентября, формат будет: зависеть от течения COVID-19 – Минобразования

Результаты по шкале 1 – 12 и шкале 100 – 200 получили только те лица, которые ввели свои ответы в сервис определения результатов. В целом, участники заполнили 215 787 электронных бланков А и 95 549 электронных бланков Б.

украинский язык и литература – 19,;

история Украины — 24;

математика — 9;

биология — 20;

география — 22;

физика — 10;

химия — 13;

иностранные языки — 16.

Как сообщал УНИАН, на днях Кабинет министров отменил решение о проведение в учреждениях образования пробного ВНО, запланированного на 15 и 17 июня. Также было решено, что пробное тестирование будет проходить дистанционно, то есть онлайн.

Правительство также учло ситуацию, при которой участник пробного ВНО не сможет пройти его онлайн. В таком случае он должен прийти в учреждения образования, где планировалось прохождение пробного тестирования, там его встретит соответствующий инспектор и передаст тетрадь с заданиями, участник ВНО пройдет дома, а потом направит его на проверку.

В связи с тем, что пробное ВНО не состоялось в пунктах тестирования, его участникам пообещали вернуть деньги.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram