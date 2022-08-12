Большая часть людей уехала – это три четверти населения Донецкой области.

Из Донецкой области в среднем за сутки эвакуируют 600-700 человек.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона.

"Эвакуация продолжается планово, большая часть людей выехала – это три четверти области... В среднем 600-700 человек в сутки", - отметил Кириленко.

Он отметил, что в то же время в Донецкой области не останавливается работа по подготовке к осенне-зимнему периоду.

"Который будет в большинстве практически 100% без газа. Не скажу, что мы не принимаем дополнительных мер, чтобы газоснабжение возможно в дальнейшем было восстановлено. Но тем газопроводу, который идет – это на стыках Харьковской и Донецкой области – он перебит, и это активная зона боевых действий, просто нереально и невозможно обеспечить...Поэтому осенне-зимний период будет без газа, с поиском альтернативы, с минимальным количеством людей для сохранения им здоровья и жизни, как от постоянных обстрелов, так и от холодов и тех опасностей, что будут нести приборы для обогрева, если они будут установлены людьми в многоквартирных домах",- сказал Кириленко.

Как сообщал УНИАН, государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что из Донецкой области необходимо эвакуировать 200-220 тыс. жителей.

В то же время она подчеркнула, что заставлять людей выезжать никто не будет. У них есть возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

По словам Верещук, следующей для эвакуации может стать Запорожская область.

Вас также могут заинтересовать новости: