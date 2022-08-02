Все переселенцы будут бесплатно расселены в коммунальные учреждения или частные дома.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил детали обязательной эвакуации из Донецкой области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Начали бесплатную эвакуацию гражданских из Донецкой области в Кировоградскую. Каждый парный день из Покровска будет отправляться эвакуационный поезд в Кропивницкий с остановкой в Александрии. Время отправления - 16:30", - отметил Кириленко.

По его словам, эвакуация происходит в комфортных поездах с бесплатным питанием от организации World Central Kitchen.

"Сразу на месте прибытия все эвакуированные могут оформить разовую денежную помощь: 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для всех остальных. Также можно будет оформить ежемесячную выплату для ВПО в таком же размере", - рассказал глава ОВА.

Кириленко также отметил, что все переселенцы будут бесплатно расселены в коммунальные учреждения или частные дома и смогут получить гуманитарную и психологическую помощь, социальное сопровождение во время оформления помощи от международных организаций.

Кроме того, каждый, кто прибывает в Кропивницкий, получит от мобильных операторов уведомление с перечнем всех необходимых контактов в области.

"Первый такой эвакуационный поезд уже отправился вчера, 1 августа. Им Донецкую область покинули 136 человек, среди которых 44 - маломобильных", - напомнил Кириленко.

Он призвал всех воспользоваться этой возможностью и выехать в более безопасный регион Украины. "Ситуация в нашей области уже сейчас очень сложная, но еще сложнее она станет с наступлением холодов", - подчеркнул глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Кабинет Министров создал Штаб по эвакуации жителей Донецкой области перед началом отопительного сезона. Государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

31 июля Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала алгоритм действий для тех, кто должен эвакуироваться из Донецкой области. По ее словам, необходимо эвакуировать 200-220 тыс. жителей. В то же время она подчеркнула, что заставлять людей выезжать никто не будет. У них есть возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

Сегодня, 2 августа, Верещук заявила о начале обязательной эвакуации из Донецкой области. Она также отметила, что, несмотря на все возможности обязательной эвакуации, принуждать к этому людей никто не будет.

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