В службе призвали духовенство проверить у себя на местах исправность пожарной сигнализации.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям призвали украинцев осторожно обращаться со свечами в церквях на праздники.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом во время брифинга указал временно исполняющий обязанности директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чекрыгин.

"Хочу обратиться ко всем гражданам, ко всему Духовенству, к священнослужителям, чтобы в канун Рождества донести информацию, элементарные требования пожарной безопасности, и призвать всех священнослужителей и граждан Украины соблюдать их. Потому что, очень много людей сейчас будут идти праздновать в церкви, а церкви - такие культовые сооружения, которые имеют определенный пожаробезопасный риск", - сказал он.

Чекрыгин пояснил, что в церквях может находиться значительное количество людей. Кроме того, множество церквей являются деревянными.

"Там будут все пользоваться открытым огнем: зажигать свечи и ставить их. Поэтому я очень попрошу всех священнослужителей провести дополнительные инструктажи со своим духовенством, проверить исправность пожарной сигнализации... проверить наличие первичных средств пожаротушения, огнетушители", - сказал Чекрыгин.

Читайте такжеЧто можно и нельзя делать на Рождество: украинские обычаи и приметыСреди прочего, он призвал духовенство удостовериться, что пути эвакуации в церквях не загромождены.

"А к гражданам нашей страны я хочу обратиться: во время пребывания в церкви и пользования свечами, чтобы они соблюдали дистанцию. Тем более, сейчас у нас есть определенные карантинные ограничения, и эти 1,5 метра будут как раз кстати", - призвал представитель ГСЧС.

Он подчеркнул, что от свечи, в частности, может загореться одежда или волосы людей.

Чекрыгин также призвал не оставлять свечи без присмотра дома и следить за исправностью электрооборудования на елках.

В свою очередь, представитель Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве Дмитрий Можевенко подчеркнул, что в прошлом году в столице из-за свечей произошло около 15 пожаров.

Он также добавил, что в Киеве из-за пиротехнических средств пострадали уже три человека.

Ранее УНИАН уже сообщал, где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужения на Рождество.

Вас также могут заинтересовать новости: