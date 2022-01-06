Богослужение на Рождество можно посмотреть онлайн, если нет возможности посетить его вживую.

Сочельник и Рождество обязательно сопровождаются богослужением. В эти дни церковь славит рождение Иисуса Христа и молится за всех христиан. В период пандемии коронавируса не у всех людей будет возможность посетить службу лично. Поэтому приобщиться к молитве можно у себя дома через онлайн-трансляцию.

Богослужения на сочельник: где и когда смотреть

Церковные службы на сочельник 6 января будет транслировать телеканал UA: Перший.

В 16:45 начнется трансляция Всенощного бдения в Навечерие Рождества Христова из Свято-Михайловского Златоверхого собора. 19:30 - начало Великого повечерия с литией в Навечерие Рождества Христова из Патриаршего собора Воскресения Христового.

Церковные литургии 7 января: онлайн-трансляции

Рождественская утреня будет транслироваться с 7:00 на каналах UA: Перший и UA: Культура. В это же время начнется Архиерейская Божественная литургия Украинской греко-католической церкви. В 9:00 на этом же канале начнут транслировать Божественную литургию ПЦУ.

В 9:00 на каналах UA: Крым и Суспільний мовник начнется трансляция Рождественской литургии из Собора святой Троицы в Луцке. Эта церковь считается главной в епархии.

Посмотреть трансляцию богослужения можно будет также в Фейсбуке и на Ютубе.

Ранее мы рассказывали, что можно и что нельзя делать на Рождество Христово. А также публиковали красивые поздравления с Рождеством 2022.