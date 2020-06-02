Снимал на камеру пытки: СБУ задержала боевика из "группы Безлера" (фото)

У террористов он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой.

Контрразведчики СБУ обнаружили в районе проведения операции Объединенных сил бывшего боевика из «группы Безлера», который принимал участие в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным оперативников и следователей органов безопасности, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера.

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У террористов он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой.

По заданию «Беса» боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции.

Выбитые «признания» он фиксировал на камеру и размещал на сайтах «Л/ДНР» и в соцсетях. Часто эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины проведет проверку по поводу скандального интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у бывшего главаря боевиков «ДНР», террориста Игоря Гиркина.

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