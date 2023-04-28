Бывший российский военный - уроженец Одессы - участвовал в боевых действиях в Чечне.

В Одессе будут судить супругов российских шпионов, которые несколько лет находились в городе в "режиме ожидания".

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры. Следствием установлено, что граждане РФ, бывший кадровый российский военный и его супруга, собирали разведданные о местах дислокации зенитно-ракетных подразделений, ракетного вооружения и расположения ангаров для хранения военной техники.

"Они пытались установить координаты полевых артиллерийских складов для нанесения по ним врагом ракетных ударов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, супруги переехали в Одессу в 2018 году по указанию спецслужб РФ. Легализовав свое пребывание, они перешли в так называемый "режим ожидания".

В частности, агенты изучали общественно-политическую обстановку в южном регионе, налаживали товарищеские отношения с жителями Одессы. Своих знакомых – местных жителей - они планировали использовать для проведения разведывательной деятельности.

Для коммуникации и передачи закрытых сведений супруги использовали заранее отработанный анонимный Телеграм-канал.

Шпионов задержали непосредственно во время выполнения задания российских кураторов. В прокуратуре уверяют, что правоохранители предотвратили утечку данных, составляющих государственную тайну. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей без альтернативы внесения залога.

В суд направлен обвинительный акт в отношении этих россиян по факту шпионажа (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса).

Как сообщили пресс-службе УСБУ в Одесской области, супруги, готовившие ракетный удар по силам ПВО и артиллерийским складам ВСУ, - агенты главного управления Генштаба ВС РФ. В декабре 2022 года их задержала военная контрразведка в результате спецоперации в Одессе.

Уточняется, что мужчина родился в Одессе, но впоследствии служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Чечни. В Одессе они получили вид на жительство.

"После 24 февраля 2022 года они в первую очередь пытались обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов "Crotale" и расположение артиллерийских складов с боеприпасами к ЗРК", - сообщили в управлении.

Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Коллаборанты и предатели в Украине

В Украине с начала войны значительно активизировали борьбу с предателями. Почти в каждой области СБУ время от времени ловит то информаторов, то корректировщиков, или агентов российских оккупантов. Так, например СБУ собрала доказательства в отношении коллаборантки из Тореза, которая высылала жителей Волновахи и Мариуполя в Сибирь и на Дальний Восток.

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