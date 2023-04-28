Она всячески помогала оккупантам, а также высылала жителей Мариуполя и Волновахи в Сибирь и на Дальний Восток.

По материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорена "вице-мэр Тореза", которая занималась депортацией украинцев в Сибирь.

Как сообщили в СБУ, злоумышленницей является так называемая "заместитель главы администрации города Торез" (современное украинское название – Чистяково). "На этой "должности" она выполняла задачи Москвы по депортации жителей временно оккупированных районов Донетчины в РФ. Для этого она организовала в городе "перевалочную базу", которую использовали для принудительного вывоза жителей Мариуполя и Волновахи в отдаленные регионы РФ. Среди "пунктов назначения" были территории Сибири и Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 2 ст. 111 ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения");

ч. 1 ст. 258-3 ("участие в террористической группе или террористической организации").

Суд приговорил коллаборантку к 15 годам тюрьмы. Сейчас фигурантка скрывается от правосудия на временно оккупированной части Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновной к ответственности.

Чем занималась предательница

По данным следователей, злоумышленница еще в 2016 году присоединилась к рядам террористической организации "ДНР". Тогда оккупанты назначили ее "управляющей делами" оккупационной администрации города Енакиево. "Там она организовывала антиукраинские митинги, помогала расквартировать боевиков и способствовала их материально-техническому обеспечению. Впоследствии ее "повысили" до "вице-мэра Тореза" и поручили отвечать за" социальный блок"", - говорится в сообщении.

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