Кулинич был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству и получил оперативный псевдоним "Котигорошко".

осударственное бюро расследований завершило расследование относительно государственной измены бывшего начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной hеспублике Крым Олега Кулинича.

Об этом сообщает ГБР. Отмечается, что после ознакомления обвиняемого с материалами дело будет передано в суд. В ГБР напомнили, что Кулинич был задержан 16 июля 2022 года во время спецоперации ГБР и Службы безопасности Украины. Ему было объявлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и создании преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Под арестом он находится и до сих пор.

В ГБР сообщают, что по заданию ФСБ РФ экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович (в прошлом офицер КГБ СССР) и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев, которые с 2014 года скрываются от правосудия в Москве, создали так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, чиновников и правоохранителей, поиска в их среде агентов влияния для контроля за политическими процессами в украинском обществе. В июле 2022 года ГБР сообщило о подозрении в госизмене Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ в шпионаже.

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Установлено, что Сивкович через доверенных лиц контролирует в Украине ряд фирм и предприятий, которые используются для прикрытия деятельности членов преступной организации, а также финансирования лиц, которые им способствуют.

Следствие также установило, что Кулинич был доверенным лицом Сивковича. Он активно сотрудничал с созданным ФСБ "политическим офисом" и выполнял указания кураторов по внедрению "своих людей" в различные государственные и правоохранительные органы, проведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажу, подстрекательству граждан Украины к государственной измене.

В ГБР утверждают, что Кулинич заранее знал о планах вооруженных сил Российской Федерации осуществить нападение с временно оккупированной территории АР Крым на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту важнейшую информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию по этому поводу в ЦУ СБУ.

"В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки уведомить руководство СБУ и общество о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер для защиты государственного суверенитета, предоставил указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, которые не имели отношения к СБУ", - отмечают в ГБР.

В сообщении сказано, что чиновник сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля уехал в Киев. На одной из квартир, где жил Кулинич, следователи обнаружили схрон с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР.

Отмечается, что дело Кулинича – это лишь эпизод противоправной деятельности российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине. В ходе расследования работники ГБР обнаружили новые факты и доказательства противоправной деятельности полковника СБУ и сообщили ему о подозрении в совершении и других уголовных правонарушений, а именно: в самовольном оставлении места службы, совершенном военнослужащим в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины); в завладении оружием и боевыми припасами военным должностным лицом и злоупотреблении служебным положением по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины); в незаконном хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и другие.

Установлено, что Кулинич был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству и получил оперативный псевдоним "Котигорошко".

Дело Кулинича

16 июля 2022 года в результате спецоперации был задержан бывший начальник Управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

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