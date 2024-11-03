По словам главы ЦПД, россияне уже активно разгоняют эти снимки. Зато проблема не решена.

Google на картах "засветил" размещение украинских военных систем. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Представьте ситуацию. Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых жжет размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого", - отметил Коваленко.

По его словам, россияне уже активно разгоняют эти снимки. Зато проблема не решена.

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Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал ранее проект DeepState, российские захватчики оккупировали два населенных пункта в Донецкой области - Кураховку и Шахтерское. Кроме того, враг продвинулся возле Максимильяновки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке.

Как писало издание NYT, основная проблема Украины сейчас - в количестве солдат, поскольку, по мнению американских военных и разведчиков, людей хватит только на 6, максимум 12 месяцев войны.

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