Google на картах "засветил" размещение украинских военных систем. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Представьте ситуацию. Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых жжет размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого", - отметил Коваленко.
По его словам, россияне уже активно разгоняют эти снимки. Зато проблема не решена.
Война в Украине - последние новости с фронта
Как сообщал ранее проект DeepState, российские захватчики оккупировали два населенных пункта в Донецкой области - Кураховку и Шахтерское. Кроме того, враг продвинулся возле Максимильяновки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке.
Как писало издание NYT, основная проблема Украины сейчас - в количестве солдат, поскольку, по мнению американских военных и разведчиков, людей хватит только на 6, максимум 12 месяцев войны.