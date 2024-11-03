Катерина Черновол

Официального подтверждения этой информации нет.

Российские оккупационные войска продолжают давить на фронте. Враг захватил два населенных пункта в Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что российские захватчики оккупировали Кураховку и Шахтерское. Кроме того, враг продвинулся возле Максимильяновки и еще нескольких населенных пунктов.

"Враг оккупировал Кураховку, Шахтерское, а также продвинулся возле Максимильяновки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке", – говорится в сообщении.

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DeepState также сообщает, что противник восстановил положение возле Шептуховки Курской области РФ.

Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.

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Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 2 ноября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 167 боевых столкновений с противником. Больше всего вражеских атак было зафиксировано на Кураховском направлении – 51.

Между тем украинские военные из состава 10-й ОГШБр "Эдельвейс" успешно отбили массированную атаку российских оккупантов. Для штурмовых действий враг задействовал более 100 оккупантов и 22 единицы бронетехники: 7 танков, 13 БМП и 2 МТ-ЛБ.

В результате боя россияне понесли существенные потери. Украинские военные уничтожили 6 танков и 9 БМП. Также было ликвидировано 19 оккупантов, еще 23 – ранены.

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