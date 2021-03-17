Учащиеся, которые завершают получение начального (4 класс) и базового общего среднего (9 класс) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Телеграм-канале.
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«Учитывая пандемию коронавируса и многочисленные обращения педагогов, родителей и детей, принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году учащихся, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования», - говорится в сообщении.
На официальном сайте Минобразования обнародована ссылка на соответствующий приказ МОН от 3 марта №273, зарегистрированный в Министерстве юстиции 16 марта за №338/35960.
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